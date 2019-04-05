2019-04-05T13:02:03+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске 200 школьников приняли участие в диалоге цивилизаций

Ребята в игровой форме познавали базовые политические и макроэкономические процессы
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске 200 школьников приняли участие в диалоге цивилизаций. фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске 200 школьников приняли участие в диалоге цивилизаций. фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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В окружной столице Югры завершился городской образовательный фестиваль «Диалог цивилизаций», в котором приняли участие более 200 старшеклассников.

По словам заместителя главы города Ханты-МансийскИрины Черкуновой, за четыре ребята получили огромный заряд эмоций. В игровой форме они познавали базовые политические и макроэкономические процессы, изучали основы экономической деятельности, политико-правовых отношений, журналистской работы и организации культурных мероприятий. Участники разделились на несколько команд-«государств», каждое из которых имело название, девиз и свои государственные символы – герб и флаг.

На четвертый день фестиваля состоялись выборы спикера. Каждый кандидат на высокий пост озаботился своей предвыборной программой и агитационной деятельностью. На избирательном участке были представлены стенды с основными тезисами потенциальных спикеров. Перед голосованием даже провели санкционированный митинг в холле школы, где кандидаты обратились с речами к своим избирателям.

По итогам голосования пост спикера заняла Екатерина Окунева из государства «Спутник». Она будет представлять интересы школьников в городском парламенте. Также дипломами были отмечены лучшие «государства» и лидеры в сферах политической и экономической жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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