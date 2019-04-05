В Пойковском за продажу алкоголя подростку осуждена продавец
Накануне Нефтеюганский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жительницы городского поселения Пойковский. Она признана виновной в розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции.
Как сообщает прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, подсудимая ранее в магазине продала несовершеннолетнему подростку алкоголь, за что была привлечена к административной ответственности.
Несмотря на это, она вновь, в январе 2019 года, не убедившись в возрасте покупателя, реализовала спиртосодержащие напитки несовершеннолетнему.
Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU