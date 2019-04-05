СЕГОДНЯ 12:55 2019-04-05T12:55:44+03:00

В Пойковском за продажу алкоголя подростку осуждена продавец. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Женщина попадается на этом нарушении не первый раз

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Накануне Нефтеюганский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жительницы городского поселения Пойковский. Она признана виновной в розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции.

Как сообщает прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, подсудимая ранее в магазине продала несовершеннолетнему подростку алкоголь, за что была привлечена к административной ответственности.

Несмотря на это, она вновь, в январе 2019 года, не убедившись в возрасте покупателя, реализовала спиртосодержащие напитки несовершеннолетнему.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU