2019-04-05T12:51:18+03:00
Общество

В Югре запретили продавать вейпы детям

«Парить» на улицах школьники больше не будут
Алена Кульмухаметова
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В Югре запретили продавать вейпы детям. Фото из открытых источниковВ Югре запретили продавать вейпы детям. Фото из открытых источников
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Думой ХМАО – Югры принят закон, запрещающий продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.

Как пояснили депутаты, речь идет не только об электронных сигаретах, но и ставших в последнее время популярными «вейпах» - устройствах, которые доставляют никотин в легкие через пар, образующийся при нагревании с помощью электронного механизма.

Необходимость принятия закона об ограничениях в продаже ЭСДН на территории Югры возникла потому, что электронные сигареты и вейпы не приравниваются к табачным изделиям. На них не распространяются запреты, установленные федеральным законодательством, призванным защитить здоровье граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

Ранее школьники свободно покупали вейпы и необходимые к ним жидкости и «парили» в общественных местах. Аналогичные законы, направленные на решение проблемы распространения вейпинга, приняты в 20 субъектах РФ, - сообщили в информационно-аналитическом управлении Думы округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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