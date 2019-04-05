В Югре запретили продавать вейпы детям

СЕГОДНЯ 12:51 2019-04-05T12:51:18+03:00

«Парить» на улицах школьники больше не будут

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Думой ХМАО – Югры принят закон, запрещающий продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.

Как пояснили депутаты, речь идет не только об электронных сигаретах, но и ставших в последнее время популярными «вейпах» - устройствах, которые доставляют никотин в легкие через пар, образующийся при нагревании с помощью электронного механизма.

Необходимость принятия закона об ограничениях в продаже ЭСДН на территории Югры возникла потому, что электронные сигареты и вейпы не приравниваются к табачным изделиям. На них не распространяются запреты, установленные федеральным законодательством, призванным защитить здоровье граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

Ранее школьники свободно покупали вейпы и необходимые к ним жидкости и «парили» в общественных местах. Аналогичные законы, направленные на решение проблемы распространения вейпинга, приняты в 20 субъектах РФ, - сообщили в информационно-аналитическом управлении Думы округа.

ИСТОЧНИК KP.RU