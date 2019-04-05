В Урае «отмороженные» школьницы толпой избивали девочку в подъезде

СЕГОДНЯ 12:37 2019-04-05T12:42:38+03:00

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Среди жителей города Урай распространяется видео, которое «Комсомольская правда-Югра» публиковать не может по этическим и правовым нормам. На кадрах видно, как толпа отморозков, состоящая из девушек 11-13 лет, находясь в подъезде многоквартирного дома, унижает, оскорбляет и избивает ровесницу.

«Сегодня с утра мне прислали видео, где девочки толпой класс 6 избивают девочку 4 класса. Да это происходит в нашем городе . Судя по подъезду это Шаимский район. Люди куда мы катимся? Я, конечно, это все отправила в МВД наше, но думаю ходу не будет . Берегите своих детей» - пишет аноним в группе «Это Урай, детка» в соцсети ВКонтакте. Видео и фотографии участниц расправы оказались в этой же соцсети, но уже в группе «Плохие новости».

Известно, что произошел инцидент в городе Урай в первых числах апреля. Толпа школьниц и школьников пришла домой к девочке по имени Виктория и выманила ее на разговор в подъезд.

Эта улыбчивая девочка подверглась издевательствам подростков. Фото из соцсети ВКонтакте

Как стало известно из видео, причиной столь зверских разборок стали сплетни. По словам шайки юных хулиганок, кто-то им рассказал, что девочка нелестно выразилась об их моральном облике. По всей видимости, отморозки решили своим поступком доказать свою прилежность и воспитанность.

Отметим, что во время экзекуций на кадры видео попала взрослая женщина. Которая посоветовала вести девочкам себя потише. Ведь на втором этаже живет начальник полиции. После этого предупредительная дама ретировалась, оставив юную соседку с о зверёнышами в человеческом обличье.

Добавим, что видео уже попало в полицию. Его прислали сразу несколько шокированных горожан. Личности избивавших, уже установлены, часть из «отличившихся» уже состоит на учёте в ПДН. Ведется разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU