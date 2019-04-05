2019-04-05T12:02:28+03:00
Происшествия

Житель Ханты-Мансийска потерял банковскую карту, а вместе с ней и деньги

Мужчина заблокировал её после снятия наличных
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Житель Ханты-Мансийска потерял банковскую карту, а вместе с ней и деньгиЖитель Ханты-Мансийска потерял банковскую карту, а вместе с ней и деньгиФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Сварщик накупил себе вещей в интернет-магазине «AliExpress», а расплатился с помощью банковской карты растяпы из Ханты-Мансийска.

Выяснилось, в карту житель окружной столицы Югры потерял еще в середине февраля около торгового центра, но блокировать её не спешил ровно до того времени, как лишился 10 тысяч рублей.

Выяснилось, что картой воспользовался злоумышленник, который деньги, находящиеся на банковской карте, использовал для оплаты товаров в интернет-магазине «AliExpress». В результате 31-летний хантымансиец лишился около 10 000 рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого: им оказался 27-летний сварщик из Ханты-Мансийска, который в содеянном признался.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сургутянам предлагают выбрать новые урны для города
Жительница Нефтеюганска прописала в своей квартире 22 соотечественника
Жителям посёлка Солнечный сделают пересчёт за грязную воду
На старт Югорского лыжного марафона выйдут 2500 спортсменов
Молодые югорчанки перевели интернет-мошенникам деньги
Югра в лидерах по профилактике правонарушений и безнадзорности детей
Полмиллиона рублей отдала лже-эзотерикам пенсионерка их Ханты-Мансийска ради спасения сына
В Югре 200 тысяч родителей прошли курсы по основам детской психологии и педагогики
В Ханты-Мансийске 200 школьников приняли участие в диалоге цивилизаций
В Пойковском за продажу алкоголя подростку осуждена продавец
В Югре запретили продавать вейпы детям
В Урае «отмороженные» школьницы толпой избивали девочку в подъезде
В Когалыме за плохое воспитание детей ответят 60 родителей
В Нижневартовске задержана пожилая мародёрка
В Югре до 2025 года из аварийного жилья переселят 28 тысяч жителей округа
В Мегионе задержан вор из гипермаркета
В Ханты-Мансийске у юнармейцев прошли первые сборы
Любитель пьяной езды из Нижневартовска взят под стражу в зале суда
В ХМАО кондуктор выгнала из маршрутки девочку-инвалида за купюру в 100 рублей
В Ханты-Мансийске дадут старт акции «10 000 шагов к жизни»