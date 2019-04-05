СЕГОДНЯ 12:02 2019-04-05T12:02:28+03:00

Житель Ханты-Мансийска потерял банковскую карту, а вместе с ней и деньги Фото: Татьяна Коркина

Мужчина заблокировал её после снятия наличных

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Сварщик накупил себе вещей в интернет-магазине «AliExpress», а расплатился с помощью банковской карты растяпы из Ханты-Мансийска.

Выяснилось, в карту житель окружной столицы Югры потерял еще в середине февраля около торгового центра, но блокировать её не спешил ровно до того времени, как лишился 10 тысяч рублей.

Выяснилось, что картой воспользовался злоумышленник, который деньги, находящиеся на банковской карте, использовал для оплаты товаров в интернет-магазине «AliExpress». В результате 31-летний хантымансиец лишился около 10 000 рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого: им оказался 27-летний сварщик из Ханты-Мансийска, который в содеянном признался.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU