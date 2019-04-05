2019-04-05T11:56:26+03:00
Общество

В Когалыме за плохое воспитание детей ответят 60 родителей

Основная причина проблем в семье – алкоголь
Алена Кульмухаметова
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В Когалыме за плохое воспитание детей ответят 60 родителей. Фото с сайта pixabay.comВ Когалыме за плохое воспитание детей ответят 60 родителей. Фото с сайта pixabay.com
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За три месяца текущего года в Когалыме шесть подростков были задержаны сотрудниками полиции в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Об этом заявила комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города.

За первый квартал 2019 года шестьдесят родителей были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей.

Как сообщили в ведомстве, злоупотребление алкоголем нередко является главной причиной ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей. Отмечается также, что в прошлом году за этот же период были привлечены к административной ответственности 55 родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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