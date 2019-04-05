2019-04-05T11:47:38+03:00
Происшествия

В Нижневартовске задержана пожилая мародёрка

Женщина предпочитала обворовывать расселённые дома
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске задержана пожилая мародёрка. Фото с сайта pixabay.comВ Нижневартовске задержана пожилая мародёрка. Фото с сайта pixabay.com
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Безопасно и без лишних глаз – решила пенсионерка, когда шла на кражу в один из расселённых домов Нижневартовска. Однако хозяева вещей обратились в полицию.

Накануне в дежурную часть полиции Нижневартовска обратилась 30-летняя гражданка с заявлением о краже имущества из квартиры.

Сотрудники патрульно-постовой службы около одного из домов по улице 60 лет Октября заметили женщину, которая переносила тяжелый бойлер для воды. Стражам порядка вартовчанка пояснила, что водонагреватель она забрала из квартиры дома, предназначенного под снос.

Выяснилось, что женщина решила проверить не оставили ли соседи что-нибудь из имущества – вещи, которые бы пригодились ей в хозяйстве. Подозреваемая прошлась по квартирам, в одной из которых и обнаружила пластиковые окна и бойлер. Решив, что имущество брошено прежними жильцами, она начала переносить вещи к себе. Ущерб от деяний вартовчанки составил порядка 40 тысяч рублей.

Подозреваемой является 67-летняя местная жительница, ранее в поле зрения органов внутренних дел она не попадала.

В настоящий момент похищенное имущество возвращено владельцам. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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