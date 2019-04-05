СЕГОДНЯ 11:39 2019-04-05T11:39:16+03:00

В Югре до 2025 года из аварийного жилья переселят 28 тысяч жителей округа Фото: Татьяна Коркина

На эти цели потратят 23 миллиарда рублей

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В Ханты-Мансийском автономном округе утверждена новая адресная программа переселения из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Югры.

Известно, что в программу вошли многоквартирные жилые дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. До 1 сентября 2025 года планируется расселить 917 домов.

- В результате реализации программы 28 тысяч югорчан до 1 сентября 2025 года улучшат свои жилищные условия. На эти цели планируется направить более 23 миллиардов рублей, - отметил директор департамента строительства – главный архитектор округа Андрей Кривуляк.

С новой адресной программой можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU