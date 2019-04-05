2019-04-05T10:55:20+03:00
Общество

В Мегионе задержан вор из гипермаркета

Молодой человек украл товар на 20 тысяч рублей
Алена Кульмухаметова
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В Мегионе задержан вор из гипермаркетаВ Мегионе задержан вор из гипермаркетаФото: Татьяна Коркина
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Далеко уйти с награбленным воришке из Мегиона не удалось. Камеры видеонаблюдения зафиксировали факт кражи и преступник был пойман.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими Мегиона возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины. Находясь в гипермаркете по улице Проспект Победы, подозреваемый похитил товар на общую стоимость порядка 21 000 рублей. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 39 преступлений, раскрыто 24, из них: 2 факта мошенничества, 10 краж и 2 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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