2019-04-05T10:50:04+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске у юнармейцев прошли первые сборы

Программа мероприятий предусматривала прохождение участниками множества дисциплин
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске у юнармейцев прошли первые сборы. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске у юнармейцев прошли первые сборы. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Первые юнармейские сборы состоялись в школе №4 города Ханты-Мансийск. Все началось с торжественного открытия, на котором более 30 школьников были приняты в ряды «Юнармии».

Программа мероприятий предусматривала прохождение участниками множества дисциплин, тренирующих выдержку, смекалку и меткость. Среди учебных занятий были строевая подготовка, сборка-разборка АК-74, стрельба из пневматического оружия, самооборона, ориентирование, оказание первой помощи и многое другое.

Как сообщил начальник штаба сборов юнармейских отрядов Ханты-Мансийска Юрий Юфимцев, сборы длились четыре дня и в них приняли участие 150 юнармейцев.

Юные школьники разбирали и собирали мировую легенду стрелкового оружия - автомат Калашникова. Ещё они стреляли в тире. Как сообщили позже, стрелковая подготовка юнармейцев в целом неплохая, даже у девочек.

Завершилось мероприятие военно-спортивной игрой «Зарничка», максимально приближенной к полевой обстановке.

Отметим, на сегодняшний день в Югре 22 отряда «Юнармии». Всего же в округе насчитывается 2929 юнармейцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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