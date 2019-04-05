СЕГОДНЯ 10:42 2019-04-05T10:42:31+03:00

Любитель пьяной езды из Нижневартовска взят под стражу в зале суда. Фото с сайта прокуратуры Югры

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Накануне Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 28-летнего местного жителя. Он признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящемся в состоянии опьянения, и имеющим судимость за совершение преступления.

Как сообщили в прокуратуре Югры, будучи ранее судимым за нетрезвое вождение, в феврале 2019 года повторно в состоянии опьянения управлял автомобилем до тех пор, пока не был задержан сотрудниками полиции.

Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы со штрафом в размере 160 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 11 месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Подсудимый взят под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU