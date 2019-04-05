2019-04-05T09:53:22+03:00
Происшествия

В Нефтеюганске из квартиры исчезли золотые украшения на четверть миллиона рублей

Вор сдал их в ломбард
Алена Кульмухаметова
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В Нефтеюганске из квартиры исчезли золотые украшения на четверть миллиона рублей. Фото с сайта pixabay.comВ Нефтеюганске из квартиры исчезли золотые украшения на четверть миллиона рублей. Фото с сайта pixabay.com
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Большой «куш» сорвал вор, когда обнаружил в одной из квартир города Нефтеюганск золотые изделия на сумму почти 250 тысяч рублей. Пользоваться украшениями по назначению он не планировал.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Нефтеюганске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже. Известно, что 39-летний мужчина, находясь в квартире потерпевшей, похитил золотые изделия общей стоимостью 249 000 рублей.

Правоохранителями из ломбарда была изъята залоговая квитанция. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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