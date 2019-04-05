На Югорском лыжном марафоне выступит группа «Браво»

СЕГОДНЯ 09:35 2019-04-05T09:35:27+03:00

Культурная программа непосредственно и во время лыжных гонок

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Ханты-Мансийск 6 апреля принимает VII Международный Югорский лыжный марафон «UGRA LOPPET» / финал FIS Worldloppet Cup. По информации «ЮграМегаСпорт», завершающий этап международной череды марафонов привлечет болельщиков и любителей лыжного спорта посоревноваться с российскими звездами мировых лыж.

Традиционно местом проведения соревнований выбрана пойма реки Горная, Тобольский тракт, 4. В рамках марафона состоятся гонки на три дистанции свободным стилем: основная дистанция – 50 км, а также две дополнительных – 25 км и 5 км.

В Центре развития теннисного спорта для участников марафона состоится бесплатный концерт группы «Браво». Для зрителей марафона будет организована культурная программа непосредственно и во время лыжных гонок. На поляне марафона пройдет катание на собачьих упряжках.

Добавим, что на сегодняшний день уже поданы заявки от 1 300 участников из 37 регионов Российской Федерации и пять стран мира (Россия, Казахстан, Швеция, Франция, Германия).

ИСТОЧНИК KP.RU