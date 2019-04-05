СЕГОДНЯ 09:27 2019-04-05T09:27:58+03:00

Югорчанин после посещения больницы лишился кошелька. Фото с сайта pixabay.com

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Банковские карты, рубли и доллары находились в кошельке жителя города Советский. «Богатство» приманило воришку.

Накануне полицейскими Советского района возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего парня. Находясь в смотровом кабинете районной больницы, подозреваемый похитил кошелек заявителя, в котором находились банковские карты, 4500 рублей и 10 долларов США.

- Сотрудниками полиции изъято похищенное и возвращено законному владельцу. Похитителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто семь ранее зарегистрированных преступлений: пять краж и два мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU