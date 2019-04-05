В Нижневартовске демонтируют 25 пешеходных переходов

СЕГОДНЯ 09:05 2019-04-05T09:05:52+03:00

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Для выполнения требований национального стандарта по обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Нижневартовска будут демонтироваться и обустраиваться нерегулируемые пешеходные переходы.

Как сообщает пресс-служба города Нижневартовск, обновлению и демонтажу подвергнут пешеходные переходы, расположенные на дорогах, имеющих две и более полосы движения. При этом горожане не останутся без пешеходных переходов, часть из них просто перенесут чуть дальше от сегодняшнего расположения. Кроме того появится два новых пешеходных перехода. На 19 «зебрах» появятся светофоры.

Прежде чем принять решение, специалисты провели анализ улично-дорожной сети Нижневартовска на соответствие национальным стандартам по обеспечению безопасности дорожного движения. Результаты обсудили на заседании комиссии, в состав которой входят общественники, сотрудники департамента ЖКХ администрации города, инспекторы ГИБДД. Все запланированные работы по указанным нерегулируемым пешеходным переходам будут проводиться в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU