2019-04-05T08:56:45+03:00
Происшествия

Жителя Пыть-Яха оштрафовали на 300 тысяч рублей за взятку в 20 тысяч рублей

Мужчина пытался провезти ворованную нефть
Алена Кульмухаметова
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Жителя Пыть-Яха оштрафовали на 300 тысяч рублей за взятку в 20 тысяч рублей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреЖителя Пыть-Яха оштрафовали на 300 тысяч рублей за взятку в 20 тысяч рублей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Автоинспекторы задержали грузовик, который пытался перевезти ворованную нефть. Водитель авто решил уладить «проблему» взяткой в 20 тысяч рублей.

Как сообщает следственный комитет Югры, собранные следственным отделом по городу Пыть-Ях доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия.

Согласно материалам дела, осужденный в октябре 2017 года дал взятку в размере 20 тысяч рублей инспектору ДПС за беспрепятственный проезд грузового автомобиля, перевозившего похищенную нефть, без проведения проверки документов и перевозимого груза.

Приговором Пыть-Яхского городского суда взяткодатель признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Также мужчина был признан виновным и осужден за хищение нефти. Данное уголовное дело расследовали следователи органов внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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