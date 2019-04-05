Югра и Чехия открывают совместное предприятие по сборке контейнерных станций водоочистки

СЕГОДНЯ 08:42 2019-04-05T08:42:41+03:00

Оно будет базироваться в округе

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Рабочую встречу с генеральным консулом Чешской Республики в Екатеринбурге Йозефом Маршичеком провела губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе Югорского промышленного форума.

Ранее было заключено соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности между группой российских компаний «ИНТЕХ» и чешскими компаниями «Antares-AZV», «Granex» и «IWET» по локализации производства высокотехнологичных блочно-модульных водоочистных станций в Югре. По ее словам, для региона такие станции востребованы с учетом внедрения современных европейских технологий водоподготовки.

По итогам встречи было подписано соглашение о создании на территории Югры на базе ООО «ИНТЕХ» чешско-российского предприятия по сборке контейнерных станций водоподготовки.

Его предметом является сотрудничество сторон по локализации производства высокотехнологичных блочно-модульных перспективных водоочистных станций на территории автономного округа. В частности, документом регулируется предоставление сторонами друг другу финансовой и технической помощи в виде кредитов, безвозмездных ссуд, техники и технологий, осуществление благотворительной деятельности, оказание взаимных услуг, обмен информацией, осуществление взаимных поставок товаров, оборудования, услуг, участие в совместных проектах.

Стороны будут использовать только российские реагенты и сорбенты для проведения научно-исследовательских, конструкторских работ в области разработки технологии очистки речных и подземных, хозяйственно-бытовых, промышленных сточных вод предприятий нефтегазового сектора Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU