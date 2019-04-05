2019-04-05T08:30:03+03:00
Происшествия

В Сургуте на пешеходном переходе сбили пенсионерку

Мужчина на иномарке не пропустил пешехода
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте на пешеходном переходе сбили пенсионерку. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Сургуте на пешеходном переходе сбили пенсионерку. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Проехал на разрешающий сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе пенсионерку житель города Сургута. Она получила телесные повреждения.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около семи утра в городе Сургут на регулируемом перекрестке Мира – Маяковского 45-летний водитель за рулём «Тойота» сбил 56-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 7483 нарушения правил дорожного движения, задержано шесть водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, семь – за отказ от медицинского освидетельствования, два – за повторное управление с признаками опьянения. 39 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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