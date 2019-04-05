Житель Сургута перевел мошеннику из Тулы 115 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:57 2019-04-05T07:57:24+03:00

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Перевод аванса незнакомцу совершил житель Сургута. Деньги или автомобиль вернуть пока не удалось.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, накануне в дежурную часть полиции Сургута поступило заявление от 33-летнего сургутянина по факту мошенничества.

Выяснилось, что потерпевший на сайте бесплатных объявлений увидел объявление о продаже корейского автомобиля по выгодной стоимости. Мужчина, позвонил на указанный номер телефона и, в ходе разговора с продавцом оговорил все условия сделки. Заявитель, будучи уверенным в достоверности информации, через мобильное приложение перевёл 115 тысяч рублей в счет предоплаты. После чего, продавец, номер телефона которого зарегистрирован в Тульской области, перестал выходить на связь.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступление.

По данному факту возбуждено уголовное по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU