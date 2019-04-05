2019-04-05T07:49:19+03:00
Общество

На дорогах Нижневартовска ввели ограничение движения транспорта

Большегрузным автомобилям придётся ехать в объезд
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На дорогах Нижневартовска ввели ограничение движения транспорта. Фото с сайта администрации города НижневартовскНа дорогах Нижневартовска ввели ограничение движения транспорта. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

На автотранспортной развязке «Бегущая лань» в Нижневартовске с 4 апреля введены ограничения параметров эксплуатации. Масса проходящего транспортного средства не должна превышать 3-5 тонн.

Передвижение транспорта с общей массой более пяти тонн, а также проход пешеходов – запрещены. Скорость проезда автотранспорта через путепровод ограничена до 20 км/ч. Соответствующие дорожные знаки уже установлены на данном участке.

- Решение было принято после планового обследования экспертной организацией путепровода на автомобильной дороге «Восточный объезд» - участка, который расположен над железнодорожными путями. Комиссией было выявлено частичное разрушение пешеходного тротуара. Кроме того, в заключении экспертов говорится о том, что несущие конструкции уже не выдерживают той нагрузки, на которую они были рассчитаны в момент строительства. Подчеркну, что легковой транспорт может передвигаться по данной дороге как и прежде, с соблюдением установленного на участке скоростного режима, - рассказал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Максим Коротаев.

В качестве альтернативного пути предлагается использовать объезд, проходящий через автодорогу «Нижневартовск – Излучинск».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ХМАО кондуктор выгнала из маршрутки девочку-инвалида за купюру в 100 рублей
В Ханты-Мансийске дадут старт акции «10 000 шагов к жизни»
В Нефтеюганске из квартиры исчезли золотые украшения на четверть миллиона рублей
На Югорском лыжном марафоне выступит группа «Браво»
Югорчанин после посещения больницы лишился кошелька
В Нижневартовске демонтируют 25 пешеходных переходов
Жителя Пыть-Яха оштрафовали на 300 тысяч рублей за взятку в 20 тысяч рублей
Югра и Чехия открывают совместное предприятие по сборке контейнерных станций водоочистки
В Сургуте на пешеходном переходе сбили пенсионерку
Житель Сургута перевел мошеннику из Тулы 115 тысяч рублей
Погода в Югре 5 апреля: + 8 градусов и ясно
Предприниматель из Сургута скрыл от налоговиков 13 миллионов рублей
В Нижневартовске проводят противопаводковые мероприятия
В Югре прокуратура оштрафовала охранников за хранение оружия
Югра в ТОП-5 регионов России по молодёжной политике
Предприятие по изготовлению каркасных домов в Югры увеличивает обороты
В Нягани со счёта фирмы мошенники с помощью 1С сняли 195 тысяч рублей
Окружной фестиваль «Созвездие» объединил 40 детей из городов Югры
Гастролёры из Армении стали миллионерами благодаря азартным жителям Сургута
В Нижневартовске осуждена банда наркодилеров
В Югре объявлен весенний призыв в армию