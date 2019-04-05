На дорогах Нижневартовска ввели ограничение движения транспорта

СЕГОДНЯ 07:49 2019-04-05T07:49:19+03:00

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На автотранспортной развязке «Бегущая лань» в Нижневартовске с 4 апреля введены ограничения параметров эксплуатации. Масса проходящего транспортного средства не должна превышать 3-5 тонн.

Передвижение транспорта с общей массой более пяти тонн, а также проход пешеходов – запрещены. Скорость проезда автотранспорта через путепровод ограничена до 20 км/ч. Соответствующие дорожные знаки уже установлены на данном участке.

- Решение было принято после планового обследования экспертной организацией путепровода на автомобильной дороге «Восточный объезд» - участка, который расположен над железнодорожными путями. Комиссией было выявлено частичное разрушение пешеходного тротуара. Кроме того, в заключении экспертов говорится о том, что несущие конструкции уже не выдерживают той нагрузки, на которую они были рассчитаны в момент строительства. Подчеркну, что легковой транспорт может передвигаться по данной дороге как и прежде, с соблюдением установленного на участке скоростного режима, - рассказал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Максим Коротаев.

В качестве альтернативного пути предлагается использовать объезд, проходящий через автодорогу «Нижневартовск – Излучинск».

ИСТОЧНИК KP.RU