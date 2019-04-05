СЕГОДНЯ 07:20 2019-04-05T07:20:38+03:00

Погода в Югре 5 апреля: + 8 градусов и ясно. Фото из группы "Сургут" в соцсети Вконтакте Фото: Татьяна Коркина

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В пятницу 5 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшие осадки смешанного характера. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, днем с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +5,+10 градусов, местами до 0 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +6,+8 градусов.

В Сургуте ясная погода и без осадков. Ветер юго-западный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха: +1,+7 градусов.

В Нижневартовске ясная и без осадков погода. Ветер западный, юго-западный 1-6 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха: 0, +6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU