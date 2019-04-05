2019-04-05T07:20:38+03:00
Общество

Погода в Югре 5 апреля: + 8 градусов и ясно

Ветер западных направлений
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Погода в Югре 5 апреля: + 8 градусов и ясно. Фото из группы "Сургут" в соцсети ВконтактеПогода в Югре 5 апреля: + 8 градусов и ясно. Фото из группы "Сургут" в соцсети ВконтактеФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В пятницу 5 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшие осадки смешанного характера. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, днем с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +5,+10 градусов, местами до 0 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +6,+8 градусов.

В Сургуте ясная погода и без осадков. Ветер юго-западный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха: +1,+7 градусов.

В Нижневартовске ясная и без осадков погода. Ветер западный, юго-западный 1-6 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха: 0, +6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ХМАО кондуктор выгнала из маршрутки девочку-инвалида за купюру в 100 рублей
В Ханты-Мансийске дадут старт акции «10 000 шагов к жизни»
В Нефтеюганске из квартиры исчезли золотые украшения на четверть миллиона рублей
На Югорском лыжном марафоне выступит группа «Браво»
Югорчанин после посещения больницы лишился кошелька
В Нижневартовске демонтируют 25 пешеходных переходов
Жителя Пыть-Яха оштрафовали на 300 тысяч рублей за взятку в 20 тысяч рублей
Югра и Чехия открывают совместное предприятие по сборке контейнерных станций водоочистки
В Сургуте на пешеходном переходе сбили пенсионерку
Житель Сургута перевел мошеннику из Тулы 115 тысяч рублей
На дорогах Нижневартовска ввели ограничение движения транспорта
Предприниматель из Сургута скрыл от налоговиков 13 миллионов рублей
В Нижневартовске проводят противопаводковые мероприятия
В Югре прокуратура оштрафовала охранников за хранение оружия
Югра в ТОП-5 регионов России по молодёжной политике
Предприятие по изготовлению каркасных домов в Югры увеличивает обороты
В Нягани со счёта фирмы мошенники с помощью 1С сняли 195 тысяч рублей
Окружной фестиваль «Созвездие» объединил 40 детей из городов Югры
Гастролёры из Армении стали миллионерами благодаря азартным жителям Сургута
В Нижневартовске осуждена банда наркодилеров
В Югре объявлен весенний призыв в армию