Погода в Югре 5 апреля: + 8 градусов и ясно
В пятницу 5 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшие осадки смешанного характера. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, днем с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +5,+10 градусов, местами до 0 градусов.
В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +6,+8 градусов.
В Сургуте ясная погода и без осадков. Ветер юго-западный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха: +1,+7 градусов.
В Нижневартовске ясная и без осадков погода. Ветер западный, юго-западный 1-6 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха: 0, +6 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU