2019-04-04T12:37:27+03:00
Общество

Югра в ТОП-5 регионов России по молодёжной политике

Эксперты оценивали проведенные в 2018 году мероприятия
Алена Кульмухаметова
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Югра в ТОП-5 регионов России по молодёжной политике. Фото с сайта pixabay.comЮгра в ТОП-5 регионов России по молодёжной политике. Фото с сайта pixabay.com
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Пятое место занял Ханты-Мансийский автономный округ в рейтинге эффективности региональных органов власти, реализующих государственную молодежную политику, за 2018 год.

Югра набрала 71,29 процента выполняемости среди всех регионов России. Первое место занял Красноярский край, второе – Татарстан. На третьей позиции Башкортостан. Четвертое место принадлежит Санкт-Петербургу.

При этом среди регионов Уральского федерального округа по реализации государственной молодежной политики за 2018 год Югра заняла первое место. На втором – Тюменская область, на третьем – Челябинская. Четвертое место осталось за Курганской областью. Пятое принадлежит Ямало-Ненецкому автономному округу. Замкнула рейтинг Свердловская область.

Стоит отметить, что при проведении исследования эксперты оценивали проведенные в 2018 году мероприятия, уровень финансовой поддержки инициативной молодежи и некоммерческих организаций, обеспечение реализации государственной молодежной политики, включая деятельность институтов, инфраструктуру, коммуникации, нормативно-правовую базу, а также комплекс мероприятий по приоритетному направлению года.

Югра в 2018 году продемонстрировала высокий уровень участия во всероссийской молодежной форумной кампании – более 200 молодых югорчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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