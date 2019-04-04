СЕГОДНЯ 13:16 2019-04-04T13:16:02+03:00

В Югре прокуратура оштрафовала охранников за хранение оружия. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Частные охранные предприятия Ханты-Мансийска подверглись проверке прокурора на соблюдение законодательства в сфере обращения с оружием, патронами, их хранение.

Выяснилось, что не все предприятия относятся к оружию должным образом. Есть место халатности. Так, хранение оружия происходило в предназначенных для этих целей комнатах, не отвечающих техническим требованиям, не велся надлежащий учет закрепленного оружия, не проводились сверки и инвентаризация.

По фактам выявленных нарушений межрайонный прокурор в отношении руководителей частных охранных организаций «Марс», «Алекс и Ко» возбудил дела об административном правонарушении за нарушение правил хранения оружия и патронов, которые рассмотрены, виновным лицам назначен штраф в размере 50 тысяч рублей каждому.

Кроме того, руководителям организаций внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, нарушения в настоящее время устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU