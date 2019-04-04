Предприятие по изготовлению каркасных домов в Югры увеличивает обороты

СЕГОДНЯ 12:21 2019-04-04T12:21:33+03:00

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Завод каркасного домостроения в Ханты-Мансийске посетил заместитель губернатора автономного округа Алексей Забозлаев в рамках стартовавшего в региональной столице Югорского промышленного форума.

Генеральный директор строительной компании «Лидер» Алексей Поливцев представил вице-губернатору производственные цеха завода, применяемые технологии при возведении домов, современные материалы, используемые в работе.

По словам генерального директора строительной компании «Лидер» Алексея Поливцева, производимые дома являются энергоэффективными. Практически весь процесс автоматизирован и компьютеризирован.

При производстве каркасных домов на предприятии применяются древесно-стружечные плиты, так как этот материал является более экологичным, чем, например, OSB (ориентировано-стружечная плита). Кроме того, завод использует медицинский гипс. Одно из его преимуществ заключается в том, что он имеет класс горючести Г0 – материал абсолютно не горючий.

Готовые дома монтируются на монолитной фундаментной плите. Все коммуникации, включая трубы водоснабжения, прокладываются внутри стен, что в том числе позволяет защитить их от промерзания. Дом оборудуется системой теплых полов, которые изготавливаются из бетона не только на первом, но и на всех последующих этажах.

В настоящее время, по его словам, технологии позволяют производить дома с высотой потолков до 3 метров. Но пока заказы поступают на высоту 2,7 метра.

На данный момент завод работает над производством уже 6 домов. При этом предприятие способно в месяц выдавать до 12 готовых строений. В целом ежегодно в Югре компания планирует продавать около 60 домов. Ожидается, что на этот показатель предприятие выйдет уже в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU