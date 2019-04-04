СЕГОДНЯ 15:32 2019-04-04T15:32:40+03:00

Предприниматель из Сургута скрыл от налоговиков 13 миллионов рублей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Деньги всё же придётся возвратить в казну

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За сокрытие доход своей фирмы бизнесмен из Сургута стал фигурантом уголовного дела. Мужчина не желал платить огромные отчисления в доход государства.

Как сообщает следственный комитет Югры, возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов». В отношении директора инженерно-строительной организации.

В период с 2014 по 2015 год для получения всей прибыли от финансово-хозяйственной деятельности предприятия он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 13 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела следователями СКР будут приняты исчерпывающие меры к возмещению в бюджет Российской Федерации причиненного материального ущерба.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU