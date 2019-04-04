В Нижневартовске проводят противопаводковые мероприятия

СЕГОДНЯ 14:15 2019-04-04T14:15:53+03:00

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В городе Нижневартовск продолжается очистка улиц от снега. Это обязательная часть противопаводковых мероприятий, которые помогут минимизировать последствия весеннего половодья.

С территории города за зиму вывезено 731 117 кубометров снежных масс – это на 34 836 кубометров больше, чем в прошлом году.

- Самое большое количество снега вывозится в марте, что обусловлено плюсовой температурой воздуха. Ежедневно в очистке и уборке снега задействовано более 160 единиц спецтехники, – рассказали в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме этого коммунальные службы ведут и другие работы: проводят рыхление снега, очищают от осадков кюветы, внутриквартальные проезды, проходы, кровли, водоотводные стоки, вскрывают, прочищают и пропаривают ливневые канализации. По словам директора управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска Виталия Проскурякова, протяженность кюветов – около шести км, всего таких участков – около 30. Специалисты работают в круглосуточном режиме. В случае возникновения аварийных ситуаций, бригада будет готова к оперативному устранению проблем. Также они контролируют технические подполья в жилых домах, при необходимости просушивают и проветривают затапливаемые помещения.

В рамках подготовки к паводковому периоду очищаются ливневые стоки, канавы, кюветы для отвода талых и грунтовых вод, разрыхляем снег на газонах, устанавливаем деревянные переходные трапы и водоотводные канавы. На предприятии подготовлено два звена дежурных бригад, которые по необходимости будут задействованы в аварийных ситуациях. Они оснащены необходимой техникой и песком для использования в условиях половодья.

ИСТОЧНИК KP.RU