2019-04-04T11:57:11+03:00
Происшествия

В Нягани со счёта фирмы мошенники с помощью 1С сняли 195 тысяч рублей

Преступники подключили удалённый доступ
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нягани со счёта фирмы мошенники с помощью 1С сняли 195 тысяч рублейВ Нягани со счёта фирмы мошенники с помощью 1С сняли 195 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Накануне в дежурную часть полиции Нягани поступило заявление от старшего продавца консультанта одного из салонов связи, о том, что со счета их организации списаны 195 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что на служебную почту организации заявителя пришло сообщение о том, что по всем торговым точкам компании не проходит обмен данными. Для того чтобы наладить работу необходимо скинуть логин и пароль от программы удаленного управления компьютером и не закрывать бухгалтерскую программу «1С» и «Рутокен» для устранения неполадок.

Подумав, что сообщение было направлено логистом данной организации, все сведения были направлены в ответ на присланное письмо. В результате чего, мошенники с помощью удаленного доступа получили возможность управлять программой «1С», через которую сотрудники организации перечисляли деньги, предоставленные клиентами. Списание денег с кредитного счета компании на сумму 195 тысяч рублей произошло ночью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Югра в ТОП-5 регионов России по молодёжной политике
Предприятие по изготовлению каркасных домов в Югры увеличивает обороты
Окружной фестиваль «Созвездие» объединил 40 детей из городов Югры
Гастролёры из Армении стали миллионерами благодаря азартным жителям Сургута
В Нижневартовске осуждена банда наркодилеров
В Югре объявлен весенний призыв в армию
Роспотребнадзор ХМАО организовал проверку в детсаду, который посещал погибший малыш
В Нижневартовске на длительные сроки за наркотики осудили семейную пару
В Сургуте начался ремонт дорог
Общественники Югры выясняют, почему «поплыл» многоквартирный дом
В Нижневартовске на пешеходном переходе сбили девочку
В Ханты-Мансийске рекордсменов по сбору макулатуры ждут сюрпризы и подарки
В Урае за взятку осужден житель Тюмени
Курск и Элиста впервые примут «Зелёный Марафон»
Сургутянка забыла в терминале банковскую карту с нацарапанным кодом
Аллею мастеров приглашают посетить жителей Нижневартовска в воскресенье
В Пыть-Яхе наглая дама украла у пенсионерки все сбережения
Погода в Югре 4 апреля: переменная облачность и тепло
Когалымчанка выкрала золотые украшения из спальни супругов
В Югре стартует ассамблея деятелей искусства
Сургутянка по вине продавца из соцсети осталась без шубы и денег
Фестиваль «Зелёный шум» в Сургуте открыл Николай Цискаридзе
Максимальный балл получила выпускница из Югре при досрочной сдаче ЕГЭ
В Нягани медики соревновались в подледном лове рыбы
В Нефтеюганске мошенница потратила членские взносы на себя
В День оленевода в Когалыме встретили массовыми гуляниями