СЕГОДНЯ 11:57 2019-04-04T11:57:11+03:00

В Нягани со счёта фирмы мошенники с помощью 1С сняли 195 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

Накануне в дежурную часть полиции Нягани поступило заявление от старшего продавца консультанта одного из салонов связи, о том, что со счета их организации списаны 195 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что на служебную почту организации заявителя пришло сообщение о том, что по всем торговым точкам компании не проходит обмен данными. Для того чтобы наладить работу необходимо скинуть логин и пароль от программы удаленного управления компьютером и не закрывать бухгалтерскую программу «1С» и «Рутокен» для устранения неполадок.

Подумав, что сообщение было направлено логистом данной организации, все сведения были направлены в ответ на присланное письмо. В результате чего, мошенники с помощью удаленного доступа получили возможность управлять программой «1С», через которую сотрудники организации перечисляли деньги, предоставленные клиентами. Списание денег с кредитного счета компании на сумму 195 тысяч рублей произошло ночью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

ИСТОЧНИК KP.RU