2019-04-04T11:01:43+03:00
Происшествия

В Нижневартовске осуждена банда наркодилеров

Общая сумма дохода у банды составила почти два миллиона рублей
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске осуждена банда наркодилеров. Фото с сайта прокуратуру ХМАО-ЮгрыВ Нижневартовске осуждена банда наркодилеров. Фото с сайта прокуратуру ХМАО-Югры
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Накануне прокурор Нижневартовска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 12 членов организованной группы. Они обвиняются в сбыте наркотиков в крупном и особо крупном размерах организованной группой, покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

Согласно материалам дела, в декабре 2017 года была создана организованная преступная группа с для сбыта наркотических средств на территории города Нижневартовска с использованием сети Интернет. В данную группу вовлечены 16 участников, в чьи обязанности входило получение партий наркотиков и дальнейшее их размещение в тайниках-закладках.

Деятельность преступной группы пресечена сотрудниками полиции. В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Из незаконного оборота изъято более двух килограммов наркотиков синтетического происхождения. Общая сумма преступного дохода от продажи наркотических средств составила почти два млн. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу.

Уголовные дела в отношении четверых участников ранее выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве и также направлены в суд для рассмотрения в порядке особого производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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