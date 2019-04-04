2019-04-04T10:53:44+03:00
Общество

В Югре объявлен весенний призыв в армию

Медицинское обследование призывников будет обеспечено на высоком уровне
Алена Кульмухаметова
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В Югре объявлен весенний призыв в армию. Фото с сайта pixabay.comВ Югре объявлен весенний призыв в армию. Фото с сайта pixabay.com
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Его провёл исполняющий обязанности руководителя аппарата – заместителя губернатора округа Андрей Мастерских.

Окружная призывная комиссия и 22 призывных комиссии муниципальных образований Югры начали работу с 1 апреля. Штабом центрального военного округа установлено задание для Югры – весной 2019 года призвать, и направить молодое пополнение в Вооружённые Силы Российской Федерации в количестве 1400 человек

О готовности к проведению призыва весной 2019 года рассказал военный комиссар Югры Денис Буров.

По его словам, представители Президентского Полка совместно со специально созданной комиссией отобрали 22 призывника.

Это одни из лучших ребят Югры по многим показателям. Из них представители Президентского Полка выберут 10 самых достойных, которые и будут направлены для прохождения службы в Президентском полку, - отметил военный комиссар.

Военный комиссариат автономного округа и его структурные подразделения к выполнению задач весенней призывной компании готовы. Он отметил, что комиссионно, с привлечением общественных организаций проверен сборный пункт автономного округа. Он подготовлен для размещения призывников, обеспечен продовольственным и вещевым имуществом на 110 процентов.

Директор департамента здравоохранения автономного округа Алексей Добровольский, в свою очередь, отметил, что медицинское обследование призывников будет обеспечено на высоком уровне.

Напомним, Югра ежегодно формирует группу призывников для прохождения службы в Президентском полку коменданта Московского Кремля федеральной службы охраны РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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