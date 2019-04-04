Роспотребнадзор ХМАО организовал проверку в детсаду, который посещал погибший малыш

СЕГОДНЯ 10:44 2019-04-04T10:44:34+03:00

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Информация о смерти двухлетнего ребёнка, якобы, от менингита появилась ранее в группах города Ханты-Мансийск соцсети ВКонтакте.

Сообщалось, что малыш умер от высокой температуры у себя дома, перед этим ребенок был в больнице. Очевидцы уверяют, что малыш погиб от менингита. При этом детский сад, в которой он ходил, объявил карантинные мероприятия.

Следователи Югры организовали по данному факту проверку и возбудили уголовное дело.

«В Ханты-Мансийске в результате заболевания скончался ребенок 2016 года рождения. По предварительным данным следствия, 1 апреля у ребенка поднялась температура тела, в связи с чем родители с ребенком обратились на прием в больницу, врачом назначено медикаментозное лечение амбулаторно. Утром 2 апреля мальчик скончался дома. С целью установления причин и всех обстоятельств произошедшего следственным путем Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщает пресс-служба СУ СК по ХМАО-Югре.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Для установления точной причины смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза, из больницы следователями СКР изъята и изучается вся медицинская документация на малолетнего.

В связи с публикациями в интернете Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре сообщает, что 1 апреля было зарегистрировано одно экстренное извещение о случае, подозрительном на менингококковую инфекцию у ребенка, посещавшего один из детских садов Ханты-Мансийска.

Управлением Роспотребнадзора по ХМАО – Югре незамедлительно введен комплекс противоэпидемических мероприятий, предупреждающий заболевания других людей, находившихся в контакте: от медицинского осмотра врачом оториноларингологом контактировавших лиц с последующим бактериологическим исследованием тех, у кого есть признаки заболевания, до очаговой антибиотикопрофилактики и экстренной иммунизации. Противоэпидемические мероприятия в очаге продолжаются, ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.

Добавим, что менингококковая инфекция распространена повсеместно и отличается тяжелым и молниеносным течением, неблагоприятными исходами при позднем обращении за медицинской помощью и неадекватной терапии. Инфекция регистрируется во всех странах мира, во всех климатических зонах. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре заболеваемость бактериальными менингитами представлена менингококковой инфекцией и оценивается как благополучная.

ИСТОЧНИК KP.RU