СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-04T10:00:39+03:00

В Нижневартовске на длительные сроки за наркотики осудили семейную пару. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Расстаться на долгие 12 лет придётся сожителям из Нижневартовска по решению суда. Пара отправится по колониям за сбыт наркотиков.

Накануне Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными в покушении на сбыт наркотиков, совершенном в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Согласно материалам дела, подсудимые получили для перепродажи наркотики в крупном размере массой не менее 75 г. Часть хранили в арендованном ими автомобиле, часть – в съемной квартире, другую – при себе. Кроме того, разместили наркотическое средство в тайнике-закладке в Нижневартовске.

Довести свои преступные действия они до конца не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками полиции. Наркотики были изъяты из незаконного оборота.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет со штрафом 100 тысяч рублей мужчине и 10 лет 6 месяцев со штрафом 50 тысяч рублей женщине с отбыванием в исправительных колониях строго и общего режима соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU