В Нижневартовске на длительные сроки за наркотики осудили семейную пару
Расстаться на долгие 12 лет придётся сожителям из Нижневартовска по решению суда. Пара отправится по колониям за сбыт наркотиков.
Накануне Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными в покушении на сбыт наркотиков, совершенном в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.
Согласно материалам дела, подсудимые получили для перепродажи наркотики в крупном размере массой не менее 75 г. Часть хранили в арендованном ими автомобиле, часть – в съемной квартире, другую – при себе. Кроме того, разместили наркотическое средство в тайнике-закладке в Нижневартовске.
Довести свои преступные действия они до конца не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками полиции. Наркотики были изъяты из незаконного оборота.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет со штрафом 100 тысяч рублей мужчине и 10 лет 6 месяцев со штрафом 50 тысяч рублей женщине с отбыванием в исправительных колониях строго и общего режима соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU