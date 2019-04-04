В Сургуте начался ремонт дорог

СЕГОДНЯ 09:54 2019-04-04T09:54:49+03:00

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В Сургуте приступили к сезонной ремонтной дорожной кампании. Сейчас ведется ремонт дороги на участке дороги напротив Дома культуры «Строитель» на улице 30 лет Победы.

– В Сургуте к ремонтной кампании приступили 19 марта. Традиционно ремонт дорожного покрытия начался с выполнения работ по устранению выбоин. По состоянию на 3 апреля силами компании «Дорожные ремонтные технологии» удалось устранить ямы на 40 дорогах города, – сообщил начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог администрации Сургута Алексей Кононенко. – Это более 500 квадратных метров. Участки для ямочного ремонта были определены по результатам мониторинга автодорог Сургута при выявлении выбоин на проезжей части.

В рамках ямочного ремонта будет отремонтировано более 18 тысяч квадратных метров дорог. Общая стоимость работ оценивается в 24,5 млн. рублей.

С наступлением тепла ямочный ремонт будет проходить методом сплошного асфальтирования. Будет применяться струйно-инъекционный способ – горячая битумная эмульсия и мелкий щебень под давлением подаются в выбоину. Такая технология позволяет выполнять ямочный ремонт без нарезки «карт» и уплотнения катками, минимизируя площадь ремонта и расход материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU