В Нижневартовске на пешеходном переходе сбили девочку
Семилетняя девочка получила травмы, когда переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель «ВАЗ» сильно торопился.
Как сообщает Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около 19:30 в городе Нижневартовск, на пересечении улиц Мира – Нефтяников, 19-летний водитель за рулём «ВАЗ», двигаясь на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу и сбил ребёнка, который переходил проезжую часть на разрешающий зеленый сигнал светофора. В результате ДТП 7-летняя девочка получила травмы.
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.
задержано восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, четверо – за отказ от медицинского освидетельствования, 38 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU