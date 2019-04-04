2019-04-04T09:23:03+03:00
Происшествия

В Нижневартовске на пешеходном переходе сбили девочку

Ребенок переходил дорогу на зелёный сигнал светофора
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске на пешеходном переходе сбили девочку. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Нижневартовске на пешеходном переходе сбили девочку. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Семилетняя девочка получила травмы, когда переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель «ВАЗ» сильно торопился.

Как сообщает Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около 19:30 в городе Нижневартовск, на пересечении улиц Мира – Нефтяников, 19-летний водитель за рулём «ВАЗ», двигаясь на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу и сбил ребёнка, который переходил проезжую часть на разрешающий зеленый сигнал светофора. В результате ДТП 7-летняя девочка получила травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.

задержано восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, четверо – за отказ от медицинского освидетельствования, 38 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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