СЕГОДНЯ 08:58 2019-04-04T08:58:35+03:00

В Ханты-Мансийске рекордсменов по сбору макулатуры ждут сюрпризы и подарки. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Сдать бумагу можно у дома и на работе

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«Молодёжка ОНФ» проведет всероссийскую экологическую акцию #СохранимЛес. Акция запланирована 7 апреля по всей стране.

Как сообщают организаторы, определят специальные пункты приема использованной бумаги, картона и газет, куда любой желающий сможет принести и сдать макулатуру. Рекордсменов по сбору ждут приятные сюрпризы и подарки.

В Ханты-Мансийске в этот день планируется открыть пять специальных пунктов приема: на Центральной площади (у здания Дома Дружбы Народов), в СК «Дружба» (ул. Рознина, 104), на площади в Самарово (ул. Гагарина, 279), на Гидронамыве (спортивная площадка на ул. Ямская, 10) и на территории около ИРЦ (ул. Чехова, 72а).

Для самых занятых жителей города организаторы акции предусмотрели вариант сдачи макулатуры по месту жительства или работы. Для того, чтобы волонтеры забрали ненужную бумагу, можно будет в рабочее время позвонить по телефонам: 31-88-51 и 8 950 51 11 852.

ИСТОЧНИК KP.RU