2019-04-04T08:58:35+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске рекордсменов по сбору макулатуры ждут сюрпризы и подарки

Сдать бумагу можно у дома и на работе
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ханты-Мансийске рекордсменов по сбору макулатуры ждут сюрпризы и подарки. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске рекордсменов по сбору макулатуры ждут сюрпризы и подарки. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
Изменить размер текста:

«Молодёжка ОНФ» проведет всероссийскую экологическую акцию #СохранимЛес. Акция запланирована 7 апреля по всей стране.

Как сообщают организаторы, определят специальные пункты приема использованной бумаги, картона и газет, куда любой желающий сможет принести и сдать макулатуру. Рекордсменов по сбору ждут приятные сюрпризы и подарки.

В Ханты-Мансийске в этот день планируется открыть пять специальных пунктов приема: на Центральной площади (у здания Дома Дружбы Народов), в СК «Дружба» (ул. Рознина, 104), на площади в Самарово (ул. Гагарина, 279), на Гидронамыве (спортивная площадка на ул. Ямская, 10) и на территории около ИРЦ (ул. Чехова, 72а).

Для самых занятых жителей города организаторы акции предусмотрели вариант сдачи макулатуры по месту жительства или работы. Для того, чтобы волонтеры забрали ненужную бумагу, можно будет в рабочее время позвонить по телефонам: 31-88-51 и 8 950 51 11 852.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Югра в ТОП-5 регионов России по молодёжной политике
Предприятие по изготовлению каркасных домов в Югры увеличивает обороты
В Нягани со счёта фирмы мошенники с помощью 1С сняли 195 тысяч рублей
Окружной фестиваль «Созвездие» объединил 40 детей из городов Югры
Гастролёры из Армении стали миллионерами благодаря азартным жителям Сургута
В Нижневартовске осуждена банда наркодилеров
В Югре объявлен весенний призыв в армию
Роспотребнадзор ХМАО организовал проверку в детсаду, который посещал погибший малыш
В Нижневартовске на длительные сроки за наркотики осудили семейную пару
В Сургуте начался ремонт дорог
Общественники Югры выясняют, почему «поплыл» многоквартирный дом
В Нижневартовске на пешеходном переходе сбили девочку
В Урае за взятку осужден житель Тюмени
Курск и Элиста впервые примут «Зелёный Марафон»
Сургутянка забыла в терминале банковскую карту с нацарапанным кодом
Аллею мастеров приглашают посетить жителей Нижневартовска в воскресенье
В Пыть-Яхе наглая дама украла у пенсионерки все сбережения
Погода в Югре 4 апреля: переменная облачность и тепло
Когалымчанка выкрала золотые украшения из спальни супругов
В Югре стартует ассамблея деятелей искусства
Сургутянка по вине продавца из соцсети осталась без шубы и денег
Фестиваль «Зелёный шум» в Сургуте открыл Николай Цискаридзе
Максимальный балл получила выпускница из Югре при досрочной сдаче ЕГЭ
В Нягани медики соревновались в подледном лове рыбы
В Нефтеюганске мошенница потратила членские взносы на себя
В День оленевода в Когалыме встретили массовыми гуляниями