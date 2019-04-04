2019-04-04T08:52:03+03:00
Происшествия

В Урае за взятку осужден житель Тюмени

Мужчине предстоит выплатить штраф в доход государства
Алена Кульмухаметова
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В Урае за взятку осужден житель Тюмени. Фото с сайта pixabay.comВ Урае за взятку осужден житель Тюмени. Фото с сайта pixabay.com
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Грузовик с прицепом под управлением водителя из Тюмени был остановлен сотрудниками ДПС в январе 2019 году. Мужчина ради несоставления протокола вручил взятку.

Как сообщает следственный комитет Югры, доказательства, собранные следователем Урайского межрайонного следственного отдела, признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Тюмени. Он признан судом виновным в покушении на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.

Попытка дать взятку произошла в январе 2019 года, когда сотрудники ДПС остановили автомобиль «Урал» с полуприцепом. При проверке документов были выявлены превышение допустимых габаритов транспортного средства и отсутствие специального разрешения. Во время составления административного протокола в отношении водителя «Урала» в процедуру вмешался представитель организации, которой принадлежит автомобиль и прицеп. Сотрудник фирмы положил на панель патрульного автомобиля в качестве взятки 10 тысяч рублей, но просчитался.

Обвиняемый в полном объеме признал вину. Приговором суда он признан виновным в покушении на мелкое взяточничество и ему назначено наказание в виде 60 тысяч рублей. 10 тысяч рублей, оставленные в качестве взятки, конфискованы и обращены в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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