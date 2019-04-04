2019-04-04T08:25:16+03:00
Общество

Курск и Элиста впервые примут «Зелёный Марафон»

Забег пройдет в 59 городах России — от Калининграда до Владивостока
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Курск и Элиста впервые примут «Зелёный Марафон». Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"Курск и Элиста впервые примут «Зелёный Марафон». Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"
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«Зелёный Марафон» Сбербанка впервые за свою 8-летнюю историю пройдет в Курске и Элисте. В этом году забег, приуроченный ко Дню защиты детей, состоится 1 июня и пройдет в 59 городах России — от Калининграда до Владивостока. В регионах страны участникам «Зелёного Марафона», в зависимости от города проведения, будут предложены три дистанции: 4,2, 10, 21,1 км. Впервые в соревновательной программе во всех городах-участниках состоятся детские забеги на разные расстояния для юных спортсменов от 7 до 13 лет.

По сравнению с прошлым годом в списке мест проведения марафона 6 новых городов. Помимо Курска и Элисты, это Сургут, Тула, Череповец и Ярославль. Череповец последний раз принимал «Зелёный Марафон» в 2012 году.

Помимо состязательной части, в городах проведения забега пройдет обширная программа социальных акций. В нее войдут инициативы, связанные с помощью детям, воспитанникам детских домов, пациентам медицинских учреждений, ветеранам Великой Отечественной войны, а также мероприятия по улучшению городской среды и заботе о природе. Кроме того, для зрителей марафона организаторы акции приготовят различные состязания и конкурсы.

Участниками «Зелёного Марафона» станут спортсмены профессионального и любительского уровня, деятели культуры и политики, представители крупного бизнеса, сотрудники Сбербанка.

Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

В 2019 году «Зелёный Марафон» Сбербанка пройдет в таких городах: Абакан, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Благовещенск, Братск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Элиста, Якутск, Ярославль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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