Сургутянка забыла в терминале банковскую карту с нацарапанным кодом

СЕГОДНЯ 07:53 2019-04-04T07:53:12+03:00

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Накануне в дежурную часть полиции Сургута поступило заявление от 52-летней сургутянки о краже банковской карты.

Оперативники задержали 37-летнего подозреваемого, который ранее привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Выяснилось, что злоумышленник, находясь в одном и том же продуктовом магазине с потерпевшей, увидел, как женщина расплатилась банковской картой и забыла ее в терминале. Мужчина взял карту и обнаружил на ней нацарапанную комбинацию из 4-х цифр, после чего отправился в ближайший банкомат и с помощью ввода этих цифр снял с карты 9 тысяч 300 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU