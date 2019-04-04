Аллею мастеров приглашают посетить жителей Нижневартовска в воскресенье

СЕГОДНЯ 07:49 2019-04-04T07:49:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В спортивно-оздоровительном комплексе «Радуга», что находится у автодороги «Нижневартовск – Радужный», пройдет городская молодежная акция с участием коренных малочисленных народов Севера «Вороний день – Ворна Хатл». На мероприятие, которое состоится 7 апреля с 13 до 16 часов, приглашаются жители и гости Нижневартовска.

Вороний праздник символизирует у народов ханты и манси приход весны. Ворона издавна считалась вестником жизни, покровительницей женщин и детей. С этим праздником связаны различные приметы и гадания. Для жителей и гостей города готовят творческий марафон национальных фольклорных коллективов из Нижневартовска и Нижневартовского района. Можно будет покататься на оленьих упряжках, продегустировать национальную кухню.

Желающие смогут посетить аллею мастеров, где народные умельцы проведут мастер-классы по изготовлению куклы акань и кукол «Ворона». Для детей развернется площадка с традиционными играми народов Севера. Также для гостей будет организована инсталляция традиционного быта обско-угорских народов.

Напомним, также 7 апреля в 12 часов на берегу Комсомольского озера состоится фольклорный праздник коренных малочисленных народов Севера «Вороний день».

ИСТОЧНИК KP.RU