2019-04-04T07:49:17+03:00
Общество

Аллею мастеров приглашают посетить жителей Нижневартовска в воскресенье

Вороний праздник символизирует у народов ханты и манси приход весны
Алена Кульмухаметова
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Аллею мастеров приглашают посетить жителей Нижневартовска в воскресенье. Фото с сайта администрации города НижневартовскАллею мастеров приглашают посетить жителей Нижневартовска в воскресенье. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В спортивно-оздоровительном комплексе «Радуга», что находится у автодороги «Нижневартовск – Радужный», пройдет городская молодежная акция с участием коренных малочисленных народов Севера «Вороний день – Ворна Хатл». На мероприятие, которое состоится 7 апреля с 13 до 16 часов, приглашаются жители и гости Нижневартовска.

Вороний праздник символизирует у народов ханты и манси приход весны. Ворона издавна считалась вестником жизни, покровительницей женщин и детей. С этим праздником связаны различные приметы и гадания. Для жителей и гостей города готовят творческий марафон национальных фольклорных коллективов из Нижневартовска и Нижневартовского района. Можно будет покататься на оленьих упряжках, продегустировать национальную кухню.

Желающие смогут посетить аллею мастеров, где народные умельцы проведут мастер-классы по изготовлению куклы акань и кукол «Ворона». Для детей развернется площадка с традиционными играми народов Севера. Также для гостей будет организована инсталляция традиционного быта обско-угорских народов.

Напомним, также 7 апреля в 12 часов на берегу Комсомольского озера состоится фольклорный праздник коренных малочисленных народов Севера «Вороний день».

ИСТОЧНИК KP.RU

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