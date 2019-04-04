2019-04-04T07:26:59+03:00
Происшествия

В Пыть-Яхе наглая дама украла у пенсионерки все сбережения

Бабушка обратилась в полицию
Алена Кульмухаметова
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В Пыть-Яхе наглая дама украла у пенсионерки все сбереженияВ Пыть-Яхе наглая дама украла у пенсионерки все сбереженияФото: Татьяна Коркина
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Обокрасть пожилого доверчивого человека югорчанке труда не составило. Однако, женщина не учла, что старушка обратится в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре, в Пыть-Яхе сотрудниками полиции установлена подозреваемая в краже денег. Как стало известно, 32-летняя женщина, находясь в квартире потерпевшей пенсионерки, похитила 40 000 рублей. В отношении злоумышленницы правоохранителями возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 38 преступлений, раскрыто 25, из них: 11 краж и 2 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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