2019-04-04T07:22:12+03:00
Общество

Погода в Югре 4 апреля: переменная облачность и тепло

Ветер западных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 4 апреля: переменная облачность и теплоПогода в Югре 4 апреля: переменная облачность и теплоФото: Татьяна Коркина
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В четверг 4 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +4,+9 градусов, в северных районах до -2 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +5,+7 градусов.

В Сургуте облачная погода и без осадков. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха: 0, +4 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный 5-8 метров в секунду. Температура воздуха: -1, +4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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