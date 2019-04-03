2019-04-03T16:08:34+03:00
Происшествия

Когалымчанка выкрала золотые украшения из спальни супругов

Похищенное женщина сдала в ломбард
Алена Кульмухаметова
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Когалымчанка выкрала золото из спальни супругов. Фото с сайта ixabay.comКогалымчанка выкрала золото из спальни супругов. Фото с сайта ixabay.com
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В дежурную часть полиции Когалыма обратился 36-летний местный житель. Мужчина пояснил, что из его квартиры были похищены ювелирные изделия на сумму 78 тысяч рублей.

Полицейские установили, что в одной из комнат квартиры располагается диспетчерская городской службы такси, хозяином которой является потерпевший. Несколькими днями ранее одна из диспетчеров – 26-летняя ранее судимая местная жительница – похитила ювелирные изделия из шкатулки, находящейся в спальне хозяев. Все похищенное женщина сдала в ломбард за 38 тысяч рублей, а деньги потратила на свои нужды.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере». Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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