2019-04-03T15:52:43+03:00
Общество

В Югре стартует ассамблея деятелей искусства

В качестве спикеров и модераторов выступят представители профессионального сообщества России
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Ассамблея деятелей культуры и искусства. Фото с сайта "Югра-классик"Ассамблея деятелей культуры и искусства. Фото с сайта "Югра-классик"
Изменить размер текста:

В Сургут съезжаются руководители государственных и муниципальных учреждений культуры, общественные деятели, представители органов государственной и муниципальной власти. Здесь 4-5 апреля пройдет XVI Ассамблея деятелей культуры и искусства.

Как сообщили в правительстве региона, в качестве спикеров и модераторов выступят представители профессионального сообщества России и Югры, эксперты министерства культуры РФ и центра культурных стратегий и проектного управления (Роскультпроект).

Торжественное открытие 16-ой ассамблеи пройдет в Сургутской филармонии 4 апреля.

Так, им представится возможность побывать на экскурсионной программе по историко-культурному центру «Старый Сургут», где запланировано посещение музейного центра, краеведческого и художественного музеев. Помимо этого для гостей будет организован вечер филармонического общества Югры «Музыка в кругу друзей», вечер оперных арий и увертюр «Странствия музы» ансамбля солистов «Премьера» и учащихся вокального отделения Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Концертная программа режиссера Владимира Матийченко «Я дышу тобой» в Сургутском музыкально-драматическом театре станет завершающим событием встречи деятелей культуры и искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Когалымчанка выкрала золотые украшения из спальни супругов
Сургутянка по вине продавца из соцсети осталась без шубы и денег
Фестиваль «Зелёный шум» в Сургуте открыл Николай Цискаридзе
Максимальный балл получила выпускница из Югре при досрочной сдаче ЕГЭ
В Нягани медики соревновались в подледном лове рыбы
В Нефтеюганске мошенница потратила членские взносы на себя
В День оленевода в Когалыме встретили массовыми гуляниями
Двое жителей Когалыма перевели мошенникам деньги
Ханты-Мансийск присоединился к инклюзивному фестивалю «#ЛюдиКакЛюди»
Югорчанка прописала в своём доме трёх мужчин из солнечного зарубежья
В Югре после таяния снега начнётся обработка территорий от клещей
В Югре стартовал конкурс губернаторских грантов
В Радужном с «синтетикой» задержали наркомана
Сургут поддержал международную акцию «Зажги синим»
В Югре с начала года случаев бешенства не зарегистрировано
В Сургутском районе задержан сотрудник организации, обокравший предприятие на четверть миллиона рублей
В Когалыме владельцам брошенных авто пригрозили штрафами
В Югре принимают заявки на региональный чемпионат «Абилимпикс»
В Ханты-Мансийске от высокой температуры скончался маленький ребёнок
Вартовчанина судят за ложь о бомбе в автобусе
Спектакль Няганского театра дважды представлен на сцене Большого театра кукол
В Ханты-Мансийске молодой уголовник без прав угнал «УАЗ-Патриот», чтобы покататься
В Нижневартовске взвоют сирены
Сургутянин украл из квартиры золото на 110 тысяч рублей
В Нижневартовске устранили последствия сильного ветра
Музей чёрного лиса в Сургуте обновил экспозицию
В Югорске шесть сотрудников больницы наказаны за хранение детского питания в морге