В Югре стартует ассамблея деятелей искусства

СЕГОДНЯ 15:52 2019-04-03T15:52:43+03:00

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В Сургут съезжаются руководители государственных и муниципальных учреждений культуры, общественные деятели, представители органов государственной и муниципальной власти. Здесь 4-5 апреля пройдет XVI Ассамблея деятелей культуры и искусства.

Как сообщили в правительстве региона, в качестве спикеров и модераторов выступят представители профессионального сообщества России и Югры, эксперты министерства культуры РФ и центра культурных стратегий и проектного управления (Роскультпроект).

Торжественное открытие 16-ой ассамблеи пройдет в Сургутской филармонии 4 апреля.

Так, им представится возможность побывать на экскурсионной программе по историко-культурному центру «Старый Сургут», где запланировано посещение музейного центра, краеведческого и художественного музеев. Помимо этого для гостей будет организован вечер филармонического общества Югры «Музыка в кругу друзей», вечер оперных арий и увертюр «Странствия музы» ансамбля солистов «Премьера» и учащихся вокального отделения Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Концертная программа режиссера Владимира Матийченко «Я дышу тобой» в Сургутском музыкально-драматическом театре станет завершающим событием встречи деятелей культуры и искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU