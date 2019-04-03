СЕГОДНЯ 15:39 2019-04-03T15:39:57+03:00

Сургутянка по вине продавца из соцсети осталась без шубы и денег. Фото с сайта pixabay.com

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Накануне сотрудниками полиции Сургута было раскрыто ранее зарегистрированное мошенничество.

В начале октября прошлого года в дежурную часть полиции поступило сообщение от 36-летней женщины о хищении 28 тысяч рублей.

Было установлено, что заявительница решила приобрести в социальной сети «Вконтакте» шубу. Связавшись с продавцом, женщина перевела деньги за товар, но спустя время продавец по своей инициативе перестал выходить на связь и удалил страницу.

Оперативники установили и задержали 25-летнюю подозреваемую. Девушка пояснила, что ранее занималась продажей меховых изделий, но вскоре бизнес перестал приносить доход, и после разговора с потерпевшей она решила украсть деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU