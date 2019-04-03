Сургутянка по вине продавца из соцсети осталась без шубы и денег
Накануне сотрудниками полиции Сургута было раскрыто ранее зарегистрированное мошенничество.
В начале октября прошлого года в дежурную часть полиции поступило сообщение от 36-летней женщины о хищении 28 тысяч рублей.
Было установлено, что заявительница решила приобрести в социальной сети «Вконтакте» шубу. Связавшись с продавцом, женщина перевела деньги за товар, но спустя время продавец по своей инициативе перестал выходить на связь и удалил страницу.
Оперативники установили и задержали 25-летнюю подозреваемую. Девушка пояснила, что ранее занималась продажей меховых изделий, но вскоре бизнес перестал приносить доход, и после разговора с потерпевшей она решила украсть деньги.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU