Фестиваль «Зелёный шум» в Сургуте открыл Николай Цискаридзе

СЕГОДНЯ 15:26 2019-04-03T15:26:37+03:00

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Открытие VII Молодёжного фестиваля «Зеленый шум» состоялось 1 апреля в Сургуте. В этом году его гостем стал народный артист России Николай Цискаридзе.

Как сообщает пресс-служба администрации Сургута, на сцене Сургутской филармонии в день открытия выступили воспитанники Академии русского балета, ректором которой является маэстро. Специально для югорского зрителя юные артисты представили третий акт балета «Щелкунчик» - это одна из самых красивых постановок школы, которую хотят видеть на своих сценах все мировые площадки.

Ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе провел мастер-класс для руководителей образовательных учреждений культуры Югры, представителей сферы искусства и СМИ.

Отметим, что программа VII Молодежного фестиваля включает выступление ансамбля солистов «Премьера» Академического музыкального училища при Московской консерватории им. П.И. Чайковского, принимающего впервые участие в «Зеленом шуме». Вечер оперных увертюр и вокальных ансамблей «Странствия Музы» станет подарком любителям оперы города-именинника.

Сразу несколько сюрпризов ожидают сургутских поклонников. Прежде всего, это сольный концерт «Вечер фортепианной музыки», который состоится в нескольких городах Югры; мастер-класс от Екатерины Мечетиной, а также дирижера Алексея Рубина (Москва); встреча за чашкой чая с журналистами, пишущими о культуре.

Добавим, Молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум» — творческий бренд Сургута, проект Сургутской филармонии, основанный в 2013 году.

ИСТОЧНИК KP.RU