2019-04-03T15:01:05+03:00
Общество

Максимальный балл получила выпускница из Югре при досрочной сдаче ЕГЭ

Семь выпускников получили высокие результаты по русскому языку
Алена Кульмухаметова
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Максимальный балл получила выпускница из Югре при досрочной сдаче ЕГЭМаксимальный балл получила выпускница из Югре при досрочной сдаче ЕГЭФото: Татьяна Коркина
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По предварительным итогам досрочного этапа сдачи Единого государственного экзамена в Ханты-Мансийском автономном округе один участник получил стобалльный результат по литературе.

- Второй год подряд в Югре один из участников досрочного периода ЕГЭ получает 100 баллов. В этом году обладателем наивысшего балла стала выпускница прошлых лет из г. Сургут, - пояснила начальник отдела адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Депобразования и молодежи автономного округа Олеся Васяева.

В основные дни досрочного периода ЕГЭ, которые прошли с 20 марта по 3 апреля 2019 года, еще семь выпускников получили высокие результаты по русскому языку.

Добавим, что для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, единого государственного экзамена в Югре было организовано 3 пункта проведения экзаменов: на базе Учебно-воспитательной школы № 2, средней общеобразовательной школы № 5 г. Ханты-Мансийска, а также Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа.

Отметим, что выпускники прошлых лет еще могут сдать ЕГЭ в резервные дни – 5,8 и 10 апреля. В основной период проведения ЕГЭ, который пройдет с 27 мая по 1 июля 2019 года, в Югре будут сдавать экзамены более 10,4 тысяч выпускников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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