В Нягани медики соревновались в подледном лове рыбы
Сотрудники няганской городской поликлиники и городской службы скорой медицинской помощи порыбачили на славу в ходе открытого Чемпионата по подледному лову рыбы. Состязания состоялись среди трудовых коллективов и жителей города Нягани и Октябрьского района на озере «Зеркальное» посёлка городского поселения Приобье.
Как сообщает департамент здравоохранения Югры, во главе команды «03» был главный врач Алексей Иванов. Городская поликлиника заявила на чемпионат две команды – мужскую и женскую. На старт вышло около 100 рыбаков.
По итогам соревнований в номинации «Самая крупная рыба» призовое место взял Иван Пиголь, водитель городской станции скорой медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU