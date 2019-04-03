СЕГОДНЯ 14:57 2019-04-03T14:57:24+03:00

В Нягани медики соревновались в подледном лове рыбы. Фото с сайта pixabay.com

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Сотрудники няганской городской поликлиники и городской службы скорой медицинской помощи порыбачили на славу в ходе открытого Чемпионата по подледному лову рыбы. Состязания состоялись среди трудовых коллективов и жителей города Нягани и Октябрьского района на озере «Зеркальное» посёлка городского поселения Приобье.

Как сообщает департамент здравоохранения Югры, во главе команды «03» был главный врач Алексей Иванов. Городская поликлиника заявила на чемпионат две команды – мужскую и женскую. На старт вышло около 100 рыбаков.

По итогам соревнований в номинации «Самая крупная рыба» призовое место взял Иван Пиголь, водитель городской станции скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU