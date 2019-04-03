СЕГОДНЯ 14:49 2019-04-03T14:49:21+03:00

В Нефтеюганске мошенница потратила членские взносы на себя Фото: Татьяна Коркина

Сумма материального ущерба составляет не менее 50 тысяч рублей

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Воспользовалась служебным и совершила серию мошенничеств Жительница Нефтеюганского района. В настоящее время сумма материального ущерба составляет не менее 50 тысяч рублей.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, 43-летняя женщина, исполняя обязанности председателя одного из садово-некоммерческих товариществ Нефтеюганского района, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила деньги у дачников, под предлогом сбора членских взносов и проведения топографической съемки земельных участков, фактически не входящих в состав СНТ.

Следственным отделом возбуждено сразу несколько уголовных дел по статье «Мошенничество». В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Необходимо отметить, что в 2018 году задержанная была судима за аналогичное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU