2019-04-03T14:29:32+03:00
Общество

В День оленевода в Когалыме встретили массовыми гуляниями

Гости праздника с любопытством разглядывают оленей
Алена Кульмухаметова
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В День оленевода в Когалыме встретили массовыми гуляниями. Фото с сайта администрации города КогалымВ День оленевода в Когалыме встретили массовыми гуляниями. Фото с сайта администрации города Когалым
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Когалым в минувшие выходные вновь продемонстрировал жителям и гостям города свой колоритный туристический потенциал: отметил весенний праздник народа ханты и манси - День оленевода.

Как сообщает администрация города, массовые гулянья широко развернулись на большой открытой площадке городского пляжа и собрали сотни когалымчан и гостей из России и зарубежья.

Одним из самых увлекательных видов национальных состязаний, без сомнения, являются гонки на оленьих упряжках. Скорость, с которой оленеводы управляют нартами, нешуточная. Поэтому участвуют в гонках ханты, обладающие для этого достаточным мастерством.

Бои на бревне среди женщин. Фото с сайта администрации города Когалым

Бои на бревне среди женщин. Фото с сайта администрации города Когалым

В современном мире животных все чаще заменяют «бураны», ханты не забывают своих традиций. Отметим, что среди представительниц прекрасного пола лучшей в гонках на оленьих упряжках стала Елена Рынкова, среди мужчин победу одержал Иван Покачев.

Гости праздника с явным любопытством разглядывают оленей, каждый хочет погладить животных, присесть на застеленные шкурами нарты, сфотографироваться на память.

Ближе с бытом народов Севера гости праздника могли познакомиться, зайдя в любой из чумов, развернутых на площадке слева от главной сцены. Здесь каждому зашедшему приветливые хозяйки жилищ предлагали согреться у очага и угоститься блюдами национальной кухни. Рядом разместилась традиционная ярмарка «Промыслы Югры», которая удивляла своим разнообразием - обилие рыбы, ягод, мяса, пушнины, охотничьих трофеев, красивых поделок из бисера и меха, национальной одежды коренных народов ханты и манси. Работал и излюбленный у когалымчан аттракцион - катание всех желающих на оленьих упряжках. Также с ветерком можно было прокатиться еще и на квадроцикле.

Самой зрелищной и захватывающей частью Дня оленевода, как всегда, стали спортивные состязания по национальным видам спорта: метание тынзяна на хорей, национальная борьба, перетягивание палки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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