2019-04-03T13:48:46+03:00
Происшествия

Двое жителей Когалыма перевели мошенникам деньги

Сотрудники банка данные карт не запрашивают
Алена Кульмухаметова
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Двое жителей Когалыма перевели мошенникам деньгиДвое жителей Когалыма перевели мошенникам деньгиФото: Татьяна Коркина
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Югорчане не прислушиваются к советам экспертов и продолжают терять деньги. Так, на минувшей неделе сразу двое жителей города Когалым обратились в дежурную часть полиции с заявлениями о мошеннических действиях.

В первом случае 21-летней местной жительнице позвонили неизвестные лица и представившись сотрудниками службы безопасности банка пояснили, что с ее карты пытаются списать деньги. После того, как потерпевшая назвала реквизиты карты и пин-код, пришедший в смс-сообщении, с ее счета были списаны более 20 тысяч рублей.

Девушка не удосужилась положить трубку и перезвонить на горячую линию банка, указанной на обороте карты. Кроме того, сотрудники банка данные карт не запрашивают.

Во втором случае к 39-летней женщине обратился знакомый со страницы в социальной сети «ВКонтакте» и попросил одолжить ему пять тысяч рублей. После перевода денег потерпевшая выяснила, что аккаунт был взломан и никаких сообщений знакомый не писал. Для сохранности денег нужно было просто позвонить и уточнить вопрос.

В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, совершивших данные деяния, следственным отделением возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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