СЕГОДНЯ 13:32 2019-04-03T13:32:08+03:00

Югорчанка прописала в своём доме трёх мужчин из солнечного зарубежья Фото: Татьяна Коркина

За гостеприимность ей грозит срок

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Накануне прокуратура Сургутского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летней жительницы сельского поселения Солнечный Сургутского района. Она обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранцев.

Согласно материалам дела, обвиняемая в феврале 2019 года фиктивно зарегистрировала по своему месту жительства троих таджиков.

Регистрация иностранцев производилась для их легализации на территории Российской Федерации, при этом фактически по месту пребывания они никогда не проживали.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU